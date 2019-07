Gesang und Klang im Saale-Musicum

Ein Chorkonzert zum SaaleMusicum findet am Sonntag, 21. Juli, ab 19.30 Uhr in der Wandelhalle statt. Unter dem Motto "Singen, Klingen, Freude bringen" erwartet die Besucher ein Melodienreigen des Gemischten Chores der Harmonie Arnshausen unter der Leitung von Ewald Müller sowie des Männer- und Frauenchores des Gesangvereins 1883 Garitz e.V. unter der Leitung von Andrea Metzler. Für musikalische Unterstützung sorgen Robert Bauch am Akkordeon und Thomas Betzer am Flügel. Eintrittskarten für diese Veranstaltung gibt es in der Tourist-Info Arkadenbau, unter Tel.: 0971/804 84 44, per E-Mail (kissingen-ticket@badkissingen.de) und in der Geschäftsstelle der Saale-Zeitung in Bad Kissingen. Foto: Sigrid Metz