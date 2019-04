Gesang im Wirtshaus

Der SPD-Ortsverein Presseck lädt zum 6. Wirtshaussingen ein. Es findet am Freitag, 5. April, ab 19 Uhr im Gasthaus Bodenschatz in Elbersreuth statt. Für die musikalische Begleitung sorgt Volker Matysiak; Liedtexte liegen an den Tischen aus. Und auch im FC-Sportheim in Hohenberg wird am Freitag ab 19.30 Uhr wieder gesungen. Es ergeht herzliche Einladung an alle Sangeslustigen in der Region. red