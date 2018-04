Gesamtvorstand hat gewählt

Der Rückblick der Ersten Vorsitzenden, Waltraud Ruß, stand im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung beim Gesamtvorstand der Kemmener Vereine. Sie erinnerte unter anderem an die 28 Veranstaltungen zur 1000-Jahr-Feier, von denen 23 durch die Vereine, Parteien, Schule und Kindergarten bewirtet wurden. 292 Helfer waren dabei im Einsatz. Sie hob die Veranstaltungen hervor, bei denen sich die Vereine besonders engagierten: unter anderem der Festauftakt mit ökumenischen Gottesdienst, das Festwochenende mit dem Festgottesdienst mit Erzbischof Ludwig Schick, der Festabend mit Festredner Markus Söder, Festumzug, Apfelmarkt, das Lichterfest am Tag der ersten urkundlichen Erwähnung, der Weihnachtsmarkt und der ökumenische Jahresabschluss.

Ein Sitzungspunkt war der diesjährige Weihnachtsmarkt. Nach einer kurzen Diskussion entschied sich die Mehrheit für nur einen Tag: am 1. Dezember ab 15 Uhr zusammen mit der Krippeneröffnung. Ein Antrag zur Aufnahme der neugegründeten "Kemmerer Burschenschaft e. V." in den Gesamtvorstand fand Zustimmung.

Waltraud Ruß (Erste Vorsitzende) und Hans-Dieter Ruß (Schriftführer) wurden in ihren Ämtern bestätigt. Zum Zweiten Vorsitzenden wurde einstimmig Tobias Wagner und ebenso Kassiererin Helga Friedmann gewählt. Waltraud Ruß dankte den beiden ehemaligen Vorstandsmitgliedern für ihren langjährigen Einsatz: Doris Dinkel war seit dem 7. Oktober 2003 Zweite Vorsitzende, Eberhard Dorsch seit dem 20. Oktober 1996 Kassier. Hans-Dieter Ruß