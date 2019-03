Gesamtschule informiert

Zum "Tag der offenen Tür" verbunden mit Informationen zum Übertritt und einer Schulführung wird am Samstag, 16. März, von 10 bis 13 Uhr im pädagogischen Zentrum der Gesamtschule in Hollfeld eingeladen. Alle interessierten Eltern und Schüler haben Gelegenheit, die Klassenräume, und die Fachräume zu besichtigen. In der Turnhalle finden Sportvorführungen und Spiele statt. Im Pädagogischen Zentrum werden verschiedene Aktionen dargeboten. Speziell für die Kinder führen Lehrkräfte eine Schulhausrallye durch. In Physik und Chemie zeigen Lehrkräfte und Schüler interessante Versuche.

In den Computerräumen finden verschiedene Vorführungen statt; selbstverständlich wird auch zum Mitmachen eingeladen. Das Rahmenprogramm der unterschiedlichen Fachschaften beinhaltet viele Aktivitäten. Elternbeirat und SMV sorgen für das leibliche Wohl, teilt die Schule weiter mit. red