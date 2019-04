Gesamte deutsche Spitze ist am Start

Der Oster-Parcours des Field Target Shooting Clubs Ebern hat seine Anziehungskraft erneut nicht verfehlt. Mehr als 60 Schützen aus ganz Deutschland fanden sich auf dem ehemaligen Gelände der Bundeswehr ein, um sich zu messen. Unter ihnen war auch der gesamte deutsche Nationalmannschaftskader vertreten, der erwartungsgemäß die Klasse 1 des Regelwerkes des "Bund Deutscher Sportschützen 1975" (PCP), Luftgewehr bis 16 Joule, beherrschten und die ersten sechs Plätze der insgesamt 18 Schützen in dieser Klasse, unter ihnen auch vier Sportler des Gastgebers, belegten.

Größte Herausforderungen stellte der Parcours an die Teilnehmer wegen des kräftigen Windes, von dem vor allem die Bahnen 11 bis 17 auf der 300 Meter langen Schießbahn, von den Schützen gefürchtet und Windkanal genannt, betroffen waren.

Die Schützen hatten auf 25 Bahnen 50 Ziele zu bekämpfen und lieferten sich packende Kämpfe, die teils nach Treffergleichheit auch mehrere Stechschießen nach sich zogen.

Zahlenmäßig war die Klasse 1 mit 18 sehr guten Schützen am stärksten besetzt, auch wenn sich die vier Lokalmatadoren aus dem Eberner Field-Target-Stall nicht schlecht schlugen und sich Mittelfeldplätze erkämpften. Die Platzierungen: 1. Karl Kawnik 45 Treffer, 2. Adam Benke 44 nach Stechschießen, 3. Torsten Roth 44 n. St., 4. Rafal Rozner 43, 4. Stefan Kawnik 43, 5. Alexander Siegler 41, 5. Andreas Martschin 41, 6. Allesandro Fulcheri 38, 6. Harald John 38, 7. Gerhard Einwag (Ebern) 36, 10. Horst Lehnert (Ebern) 27, 11. Natalia Vitaev (Ebern) 26, 11. Willi Thein (Ebern) 26.

Auch die Klasse 2, Luftgewehr bis 16 Joule mit Prellschlag (International, Springer), war mit elf Schützen, unter ihnen weitere vier Gastgeber, bestens besetzt. Hier setzte sich Weltmeister Jan Homann mit 39 Treffern durch. Mit vier beziehungsweise sechs Treffern Rückstand folgten Timo Kessel auf Platz 2 und Gerold Henning nach einem Stechschießen mit dem Chemnitzer R. Wolf auf dem Bronzeplatz.

Friedrich Reber mit 29 und Konstantin Maximow mit 14 Treffern nahmen die Ränge 6 und 11 ein. Auch in der Klasse 3, Luftgewehr bis 7,5 Joule mit Pressluft, vertraten drei Schützen die Eberner Farben. Platz 1 ging an Heiko Leupold nach einem Stechschießen mit Christian Bayreuther (beide 44). Rang 3 und 4 belegten die Eberner Karsten Prediger (40) und Oliver Blaschke (39), während es Dieter Schweiger auf 24 Treffer brachte, die ihm Platz 10 einbrachten.

In der Klasse 4, Luftgewehr bis 7,5 Joule mit Prellschlag, landeten die Gastgeber mit Michael Scheuering und 36 Treffern unter sechs Sportlern einen Klassensieg.

Gut vertreten war auch die Klasse 5, Luftgewehr bis 7,5 Joule mit gedämpftem Prellschlag, in der sich acht Schützen packende Kämpfe an der Spitze lieferten und jeweils Stechschießen um die Podiumsplätze erforderlich waren. So für Viktor Albrecht mit 34 Treffern und Platz 2, Manuel Reichelt mit 31 und Rang 4 sowie Siegfried Senftleben mit 16 Treffern und Platz 6, alle vom Eberner Team. di