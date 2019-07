Mit einem spitzen Gegenstand hat ein Unbekannter am Samstag, in der Zeit von 17.45 bis 22.45 Uhr, ein Auto auf der gesamten Beifahrerseite verkratzt. Der graue Renault Megane stand bis etwa 19.15 Uhr in der Maxstraße, vor dem Kindergarten, und ab da auf einem Privatparkplatz in der Promenadestraße. Der Schaden beläuft sich auf über 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 0971/714 90 entgegen. pol