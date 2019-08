Kirchahorn vor 15 Stunden

Gesänge Hildegards von Bingen

Am Sonntag, 4. August, findet um 17 Uhr in der Klaussteinkapelle im Ahorntal das Konzert "Und in allem das Leben" statt, in dessen Mittelpunkt das Wirken Hildegards von Bingen steht. Hildegard von Bin...