Gerüstplatte hält nicht: Arbeiter stürzt zu Boden

Ein 49-jähriger Verputzer brach bei einem kleinen Sprung aus circa 30 Zentimetern Höhe von einem Garagendach auf das nebenstehende Baugerüst durch eine Gerüstplatte und stürzte aus circa zwei Meter Höhe auf den Boden. Dabei verletzte sich der Arbeiter am Unterarm und kam zur Behandlung in ein Bad Kissingen Krankenhaus, so die Polizei Bad Kissingen. pol