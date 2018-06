Gertrud Wilhelm hat Stockheim ebenso wie WM im Blick

"Geistig total fit"





Mit 90 Jahren löst sie noch leidenschaftlich Kreuzworträtsel , schaut Politsendungen im TV, liest Frauenmagazine - und momentan nimmt die Fußball-Weltmeisterschaft sehr viel Zeit in ihrem Tageablauf ein: Gertrud Wilhelm ist in Stockheim geboren und lebt nun seit 90 Jahren in der ehemaligen Bergwerksgemeinde.Geistig sei sie total fit, nur die Knochen machten nicht mehr so mit, sagt die Jubilarin lachend. Daher vermisst sie auch die früher so geliebten Fernreisen, die sie in den Nahen Osten und durch ganz Südeuropa führten. Zur täglichen Lektüre gehören auch Frauenzeitschriften , außerdem nimmt sie noch mit Interesse am Ortsgeschehen teil.Über 20 Jahre arbeitete sie als Sekretärin bei Siemens. Seit 1952 war sie mit Ehemann Karl verheiratet, der leider 2010 starb. Aus der Ehe ging Sohn Harald hervor. Zur Familie zählt außerdem die mittlerweile erwachsene Enkelin Vanessa.Bürgermeister Rainer Detsch überbrachte in einer Reihe von Gratulanten die Glückwünsche der Gemeinde. Der Bürgermeister wünschte der Jubilarin weiterhin Gesundheit und Wohlergehen. Im Namen der Katholischen Kirchengemeinde St. Wolfgang gratulierte Diakon Wolfgang Fehn.