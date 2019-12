Gerstlauer führt TTC zum Sieg

Mit einem Sieg und einer Niederlage kehrten die Tischtennis-Damen des Verbandsoberligisten TTC Tiefenlauter von ihrem Doppelspieltag aus Unterfranken zurück. Nachdem sie beim FC Hösbach mit 8:6 die Oberhand behalten hatten, zogen sie im Anschluss beim Spitzenreiter in Hofstetten mit 3:8 den Kürzeren.

Die 1. Damen-Mannschaft des TTC Wohlbach schaffte mit einem Sieg in Zeckern die Voraussetzung, um am bevorstehenden Wochenende als Herbstmeister die Vorrunde in der Verbandsliga Nordost abzuschließen, da der bisherige Tabellenführer Brand patzte.

Einen wichtigen Auswärtssieg beim TTC Neunkirchen am Brand fuhren in dieser Klasse auch die Damen des TSV Unterlauter ein. In der Bezirksoberliga setzte der TSV Bad Rodach seine Erfolgsserie mit einem 8:2-Kantersieg gegen den Rangdritten Oberwallenstadt fort. Gleich mit 8:0 trumpfte der Tabellenzweite TSV Untersiemau gegen die zweite Mannschaft von Unterlauter auf.

Damen-Verbandsoberliga

FC Hösbach - TTC Tiefenlauter 6:8

Wie knapp es in dieser Partie zuging, zeigen unter anderem die beiden Doppel und die ersten zwei Einzel, die alle erst im fünften Durchgang entschieden wurden. Nach dem zwischenzeitlichen 2:2 ging das Heimteam mit 5:4 in Führung Nun setzten die Gäste zur Aufholjagd an und wendeten das Blatt mit vier Siegen in den folgenden fünf Paarungen. Großen Anteil an diesem Auswärtserfolg hatte Christiane Gerstlauer, die ihre drei Einzel und das Doppel mit Sabine Wöhner gewann.

Ergebnisse: Brückner/Fecher - Forkel/Jähler 3:2, Schuhmacher/Morhard - Gerstlauer/Wöhner 2:3, Schuhmacher - Gerstlauer 2:3, Morhard - Forkel 3:2, Brückner - Jähler 3:0, Fecher - Wöhner 0:3, Schuhmacher - Forkel 3:0, Morhard - Gerstlauer 2:3, Brückner - Wöhner 3:1, Fecher - Jähler 1:3, Brückner - Forkel 2:3, Schuhmacher - Wöhner 3:0, Morhard - Jähler 0:3, Fecher - Gerstlauer 1:3.

TV Hofstetten II - TTC Tiefenlauter 8:3

Beim Tabellenführer konnte Tiefenlauter nach dem 1:4-Rückstand zwar durch Sabine Wöhner und Susanne Forkel punkten, doch zu mehr reichte es nicht. Ein etwas besseres Resultat wurde vom TTC verpasst, da dreimal im Entscheidungssatz der Kürzere gezogen wurde.

Ergebnisse: M. Janitzek/Pfeifer - Gerstlauer/Wöhner 3:2, J. Janitzek/Hein - Forkel/Jähler 0:3, J. Janitzek - Gerstlauer 3:0, M. Janitzek - Forkel 3:0, Pfeifer - Jähler 3:0, Hein - Wöhner 2:3, J. Janitzek - Forkel 1:3, M. Janitzek - Gerstlauer 3:1, Pfeifer - Wöhner 3:2, Hein - Jähler 3:2, Pfeifer - Forkel 3:1.

Damen-Verbandsliga

TTC Neunkirchen am Brand - TSV Unterlauter 2:8

Ein unerwartet deutlicher Sieg der Gäste, die sich mit 3:0 in Front gebracht hatten. Das Heimteam kam zwar auf 3:2 heran, doch dann nahm Unterlauter des Heft des Handels wieder in die Hand und zog auf und davon.

Ergebnisse: Kinner/Vogt - Weidemüller/Drescher 0:3, Rubin/Lin - Henke/Lohmann 1:3, Rubin - Drescher 1:3, Kinner - Weidemüller 3:0, Vogt - Lohmann 3:2, Lin - Henke 1:3, Rubin - Weidemüller 2:3, Kinner - Drescher 0:3, Vogt - Henke 1:3, Lin - Lohmann 1:3.

SpVgg Zeckern - TTC Wohlbach I 6:8

Ohne Katrin Haas wurde das Spiel in Zeckern für die TTC-Damen eine ganz enge Kiste. Doch die Wohlbacherinnen kämpften und konnten vier der sechs Fünfsatzspiele für sich entscheiden. Nach den Doppelspielen und der ersten Einzelrunde stand es 3:3. Die zweite Einzelrunde konnte Wohlbach mit 3:1 gewinnen und so mit 6:4 in Führung gehen. Nach den Zwischenständen von 7:4 und 7:6 setzte dann Sabine Wachs im letzten Spiel den Siegpunkt für Wohlbach.

Ergebnisse: Straub/Langer - Wachs S./ Dötsch 3:1, Holmer/Schüpferling - Wachs P./Markert 0:3, Straub - Wachs S. 3:0, Holmer - Wachs P. 2:3, Langer - Markert 3:1, Schüpferling - Dötsch 0:3, Straub - Wachs P. 3:2, Holmer - Wachs S. 2:3, Langer - Dötsch 2:3, Schüpferling - Markert 2:3, Langer - Wachs P. 2:3, Straub - Dötsch 3:0, Holmer - Markert 3:2, Schüpferling - Wachs S. 0:3. hb

Damen-Bezirksoberliga

TV 1886 Ebersdorf - TV Schwürbitz 8:6

Ergebnisse: Probst/Roßbach - Herrmann/ Schäfer 3:0; Buff/Werner - Imhof/Huntscha 3:1; Probst - Huntscha 0:3; Buff - Imhoff 1:3; Roßbach - Schäfer 2:3; Werner - Herrmann 3:0; Probst - Imhof 3:0; Buff - Huntscha 2:3; Roßbach - Herrmann 1:3; Werner - Schäfer 3:0; Roßbach - Imhof 0:3; Probst - Herrmann 3:1; Buff - Schäfer 3:0; Werner - Huntscha 3:1.

TSV Bad Rodach - TV Oberwallenstadt 8:2

Im vorletzten Spiel der Vorrunde sicherten sich die Bad Rodacher Damen vorzeitig die Herbstmeisterschaft.

Ergebnisse: Bienek /Schmidt - Sünkel/Feulner 3:0; Sv. Schirm/So. Schirm - Birkner /Feiler 3:2; Bienek - Feiler 3:0; Schmidt - Birkner 1:3; Sv. Schirm - Feulner 3:0; So. Schirm - Sünkel 3:1; Bienek - Birkner 3:0; Schmidt - Feiler 2:3; Sv. Schirm - Sünkel 3:0; So. Schirm - Feulner 3:0. brtl TSV Untersiemau - TSV Unterlauter II 8:0

Nicht den Hauch einer Chance ließ Untersiemau den Gästen.

Ergebnisse: Dümmler/Roth - Meyer/Welsch 3:0, Kirsch/Gläser - Scholz/Sorkilic 3:0, Dümmler - Meyer 3:0, Kirsch - Scholz 3:0, Roth - Sorkilic 3:0, Gläser - Welsch 3:0, Dümmler - Scholz 3:0, Kirsch - Meyer 3:0.

Damen-Bezirksklasse A

TSV Großwalbur - TTC Tiefenlauter IV 1:8

Ergebnisse: S. Puff/Zetzmann - Buhr/Kirstner 0:3, K. Puff/Köhn - Schubert/Dressel 2:3, S. Puff - Schubert 3:2, K. Puff - Buhr 2:3, Zetzmann - Kirstner 1:3, Köhn - Dressel 1:3, S. Puff - Buhr 0:3, K. Puff - Schubert 1:3, Zetzmann - Dressel 0:3.

TSV Unterlauter III - TTC Thann II 8:0

Ergebnisse: J. Meyer/Welsch - Mierwald/ Uebelhack 3:1, C. Meyer/Probst - Wittmann-Mex/Lindenthal 3:0, C. Meyer - Uebelhack 3:1, J. Meyer - Mierwald 3:2, Probst - Lindenthal 3:0, Welsch - Wittmann-Mex 3:0, C. Meyer - Mierwald 3:0, J. Meyer - Uebelhack 3:2.

TTC Thann II - TSV Unterlauter IV 1:8

Ergebnisse: Mierwald/Uebelhack - Meyer/ Görs 0:3, Wittmann-Mex/Lindenthal - Lüer/Danner 0:3, Mierwald - Danner 3:2, Uebelhack - Lüer 0:3, Wittmann-Mex - Görs 0:3, Lindenthal - Meyer 0:3, Mierwald - Lüer 0:3, Uebelhack - Danner 2:3, Wittmann-Mex - Meyer 1:3. hf