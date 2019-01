Gershwin und Co. auf der Zither

Nach dem überaus erfolgreichen Zitherfestival jüngst in der Stadtgalerie Villa Dessauer gibt es nun Jazziges und Volksmusik im Historischen Museum Bamberg.

Im Rahmen der Ausstellung "Der gute Stern oder Wie Herzog Max in Bamberg die Zither entdeckte", die noch bis 3. Februar im Historischen Museum in der Alten Hofhaltung zu erleben ist, wird am kommenden Sonntag, 27. Januar, ab 14 Uhr in dem Museum das Frank-Bluhm-Trio seine Interpretationen verschiedener Jazz-Standards, unter anderem von George Gershwin, Frank Churchill, Glenn Miller, Duke Ellington und Django Reinhardt zum Besten geben. Dafür sind Frank Bluhm (Zither), Iris Bluhm (Gitarre) und Gerd Semle (Kontrabass) über die Grenzen Frankens bekannt.

Und am letzten Ausstellungstag, dem Sonntag, 3. Februar, wird ab 11 Uhr die Wildenberg Saitenmusik (Gerhard Wunderlich, Edith Dumler, Gerhard Rettenmeier, Helmut Reichel) alpenländische Volksmusik auf Zither, Hackbrett und Gitarre spielen. Karten (inklusive Ausstellungsbesuch) gibt es im Historischen Museum und in der Sammlung Ludwig im Alten Rathaus. Mehr Info unter www.museum.bamberg.de red