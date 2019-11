Gerichte für ein stabiles Immunsystem

Der Verein "Gemeinsam gegen Krebs" lädt zur Veranstaltung "Ernährung und Krebs", am morgigen Freitag, 22. November ab 16 Uhr, in das Hotel Rebhan in Neukenroth ein. Mit Ernährungsberaterin Yvonne Müller von der AOK Kronach werden gemeinsam leckere Gerichte zubereitet. Ein unverzichtbarer Pfeiler für ein stabiles Immunsystem ist eine gesunde, ausgewogene Ernährung. Zu der gemeinsamen Kochstunde ergeht eine Einladung auch an Nichtmitglieder. Der Eintritt ist frei. red