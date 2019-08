Gericht gibt Naturschutz mehr Raum

Johannes Höllein Das Hickhack um die Kanufahrer auf der Wiesent scheint ein einvernehmliches Ende zu nehmen. Ein vierstündiger Erörterungstermin am Verwaltungsgericht Bayreuth, das sich zuvor mit einer Klage des Bund Naturschutz (BN) beschäftigt hatte, der das Verbot des Kanubetriebs für einen bestimmten Zeitraum anstrebt, endete mit einem Kompromiss.

Vertreter der Regierung von Oberfranken, der Fischereifachberatung des Bezirks, des Landratsamtes Forchheim, der drei Kanuverleihbetriebe und des BN (jeweils mit Rechtsbeistand) einigten sich mit drei Richtern auf künftige Regelungen auf der Wiesent und kurzfristige Verbesserungen zum Schutz von gefährdeten Arten. Wie der BN in einer Pressemitteilung schreibt, wurde folgendes geregelt: 1. Das Landratsamt Forchheim lässt eine Verträglichkeitsprüfung erstellen (der Auftrag dazu wurde schon vor der BN-Klage erteilt) und ändert die Schifffahrtsgenehmigung vom 12. April 2018, die bislang den Bootsverkehr auf der Wiesent regelte. Künftig sind die Nummer des Bootes und die Fahrstrecke sowie Name und Anschrift aller Mitfahrenden zu dokumentieren. 2. In der Zeit vom 1. bis 15. Juni darf die Wiesent flussabwärts von der Einstiegsstelle Streitberg bis zur Ausstiegsstelle Ebermannstadt nicht mehr mit Mietbooten befahren werden. Die Strecke von Muggendorf/Beru bis Streitberg darf in diesem Zeitraum nur noch mit Guides und erst ab 12 Uhr befahren werden. An der Einstiegsstelle Pulvermühle dürfen im genannten Zeitraum Einstiege der Mietboote nur in der Zeit von 9.30 bis 11 Uhr und 13 bis 14.30 Uhr erfolgen. An der Einstiegsstelle Doos dürfen im genannten Zeitraum nach 12 Uhr keine Einstiege mehr erfolgen. 3. Der Bund Naturschutz wird im Genehmigungsverfahren für die Zeit nach September 2020 und im Rahmen der bereits laufenden Verträglichkeitsuntersuchung über wichtige Ergebnisse informiert und entsprechend beteiligt. 4. Das Landratsamt wird ihm mitgeteilten Verstößen zeitnah unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit nachgehen. 5. Die Mitglieder der Naturschutzwacht werden nachgeschult, um Verstöße effektiv verfolgen zu können. 6. Es werden stichpunktartige Kontrollen der Fahrtenbücher mit einem Abgleich der tatsächlich erfolgten Fahrten auch während der Saison durchgeführt. 7. Das Landratsamt wird unter Berücksichtigung der jeweils aktuellen Pegelstände soweit fachlich notwendig auch außerhalb der im Bescheid genannten Maßgaben Sperrungen der Befahrung anordnen, so wie es in dieser Saison wegen des niedrigen Wasserstandes bereits usus war. 8. Der Bund Naturschutz kann an den Belehrungen der Kanutouristen durch die Verleihfirmen teilnehmen, diese werden untereinander abgestimmt. Für den Fall, dass mehrere Bootsentleiher vor Ort sind und die Wiesent befahren wollen, wird die Einweisung durch die Beigeladenen gruppenweise und auch die Einsetzung der Boote ins Wasser zeitlich unmittelbar hintereinander erfolgen.

Neue Schifffahrtsgenehmigung

Die Vereinbarungen gelten ab sofort. Die Verfahren des BN (Eilklage zum Sofortvollzug, Klage gegen die Schifffahrtsgenehmigung) sind damit beendet. Nach der Verträglichkeitsuntersuchung wird es - so der Wunsch der Naturschützer - 2020 darum gehen, eine neue Schifffahrtsgenehmigung zu erarbeiten.