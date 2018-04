Geriatrische Onkologie - der ältere Krebspatient

Richtig eingesetzt, bewirken moderne Krebstherapien auch bei älteren Krebspatienten gute Lebensqualität. Entscheidend ist, dass die zusätzlich bestehenden Gesundheitseinschränkungen richtig eingeschätzt und berücksichtigt werden. Darüber referiert Alexander Kiani, Chefarzt der Onkologie am Klinikum Bayreuth am Montag, 16. April, ab 18 Uhr in der Psychosozialen Krebsberatungsstelle Bayreuth, Maximilianstraße 52 - 54. Der Vortrag ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. red