Am Montag, 15. Juli (Weinfestmontag), findet anlässlich der zehnjährigen Tätigkeit von Gerhard Zösch als Seniorenkreisleiter eine Andacht statt. Sie beginnt um 14 Uhr im Pfarrsaal in Sand. Danach lädt Gerhard Zösch zu einem Sektempfang im Kindergartenhof ein. Die jährliche Kaffeerunde am Stand des Gesangvereins auf dem Altmainfestplatz in Sand schließt sich daran an. red