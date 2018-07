Gerhard Renner führt nun den VESL

red



Nach der 60-Jahr-Feier hatten die Neuwahlen beim Verein ehemaliger Lehrlinge in diesem Jahr Priorität. Ein neuer Vorsitzender löst Hort Schilling ab.Am 25. April 1958 wurde in Neustadt ein ganz besonderer Verein gegründet: VESL heißt er, was für "Verein ehemaliger Siemens Lehrlinge" steht. Nachdem der VESL Neustadt im Mai dieses Jahres an zwei Tagen in einem ansprechenden Rahmen sein 60. Vereinsjubiläum gefeiert hatte, standen nun in einer Hauptversammlung turnusgemäß Neuwahlen des Vorstands an.Der amtierende Vorsitzende Horst Schilling vollzog dabei seinen seit langem angekündigten Rücktritt. Er hatte dieses Amt mehr als 20 Jahre bekleidet. Mit großem Dank für seine langjährige Vereinsarbeit wurde er aus seinem Amt verabschiedet.Bei den Neuwahlen des gesamten Vorstands wählten die Mitglieder Gerhard Renner als neuen Vorsitzenden. Auch in den anderen zu besetzenden Ämter ergaben sich Änderungen. Der neu gewählte Vorsitzende sagte, er möchte sich zum Wohle der Vereinigung einbringen und erhoffe sich von den noch immer 200 Mitgliedern des Vereins Unterstützung. Eine solche Unterstützung könne sein, die geplanten Veranstaltungen gut zu besuchen.