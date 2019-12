Gerhard Fischer ist Saukönig

Wie jedes Jahr im Herbst versammelten sich zahlreiche Schützen der Zimmerstutzen-Schützengesellschaft "Schützenlust 1886" Pressig e.V. sowie etliche Gäste, um beim traditionellen "Sauschießen" ihr Können unter Beweis zu stellen. Die Herausforderung, mit dem besten Tiefschuss, einem echten "Blättla", Saukönig zu werden und den größten Fleischpreis mit nach Hause zu nehmen, meisterte zum wiederholten Male Gerhard Fischer am besten. Mit einem 10,6-Teiler setzte er sich souverän an die Spitze des Teilnehmerfeldes.

Auf Platz zwei folgt ihm mit der besten Serie Eduardo Iuliano (100 Ringe). Denn die Wertung findet bei diesem Wettbewerb immer abwechselnd Blatt - Serie statt, so dass mit etwas Glück jeder eine gute Platzierung erreichen kann.

Zur Preisverteilung mit Schlachtschüsselessen versammelten sich Mitglieder und Vereinsfreunde im Schützenhaus und verbrachten in gemütlicher Atmosphäre ein paar angenehme Stunden miteinander. An die Siegerehrung mit Übergabe der Fleischpreise schloss sich noch eine Verlosung diverser Fleisch- und Wurstwaren an, die von Vorstand Michael Reuth mit Unterstützung der beiden Glücksfeen Laura Beez und Katharina Winter durchgeführt wurde und für Stimmung unter den Anwesenden sorgte.

Rundum waren die Verantwortlichen der Pressiger Schützengesellschaft sowohl mit dem schießsportlichen als auch mit dem gesellschaftlichen Teil der Veranstaltung zufrieden.

Hier die Ergebnisse des Pressiger Sauschießens im Einzelnen: 1. Gerhard Fischer (10,6-Teiler), 2. Eduardo Iuliano (100,0 Ringe), 3. Werner Löffler (11,9-Teiler), 4. Holger Beetz (99,0 Ringe), 5. Michael Förster (13,1-Teiler). red