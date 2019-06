Gerda Fischer feierte den 85. Geburtstag

Mehrere Schicksalsschläge konnten Gerda Fischer ihre positive Einstellung und ihren Lebensmut nicht nehmen. Am Samstag feierte sie im Kreise von Familienangehörigen und Verwandten ihren 85. Geburtstag. Ihre Freunde schätzen sie als freundlichen Menschen, der sich auch im Alter noch innerhalb der Gemeinschaft engagiert.

Schon die Kriegszeiten haben ihre Spuren in ihrem Leben hinterlassen. Sie wurde am 22. Juni 1934 in Breslau geboren und kam im Februar 1945 als Flüchtling mit ihren drei Schwestern nach Michelau. Da zu diesem Zeitpunkt ihre Eltern schon nicht mehr lebten, kümmerte sich die Großmutter um die vier Mädchen.

1956 heiratete sie Egon Fischer in der Michelauer Johanneskirche. Aus der Ehe gingen der Sohn Wolfram und die Tochter Sigrid hervor. Leider verstarb die Tochter bereits 2003 in der Folge einer Stoffwechselerkrankung. Der Ehemann von Gerda Fischer, mit dem sie viele schöne gemeinsame Jahre verbringen durfte, starb 2011. Viele Jahre arbeitete Gerda Fischer als kaufmännische Angestellte in Neuensorg bei der Firma Grätz. Später war sie im Pfarramt und im Kindergarten Sophienheim als Reinigungskraft tätig. Gerda Fischer lebt noch im eigenen Haus, wo sie sich selbst versorgt. Ihr Neffe, Bernd Rosenbauer, und seine Frau Jeanette kümmern sich um sie. Ihr Sohn Wolfram schaut regelmäßig nach seiner Mutter.

Beim Michelauer Turnverein wirkt Gerda Fischer seit mehr als 30 Jahren in der Vorstandschaft mit und wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Seit 1955 kümmert sie sich verlässlich um die Sportkasse. "So gut ich kann, mach' ich das weiter", verrät sie zur Freunde des TVM-Vorsitzenden Clemens Weisser. Auch die evangelische Kirchengemeinde schätzt Gerda Fischers ehrenamtliches Engagement. Sie trägt regelmäßig die Gemeindebriefe aus.

Für die Gemeinde Michelau gratulierte Bürgermeister Helmut Fischer. Ganz besonders freute sich die Jubilarin über die guten Wünsche von ihren drei Schwestern, von Ruth Hensch aus dem Michelauer Altenheim, Käthe Wagner aus dem Schwarzwald und von ihrer jüngsten Schwester Gisela Spitzenpfeil. Klaus Gagel