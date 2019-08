Gerd Schaller und die Gewandhausmusiker

Im Rahmen des Ebracher Musiksommers findet am Sonntag, 15. September, ein Gastkonzert im Max-Littmann-Saal im Bad Kissinger Regentenbau statt. Ab 17 Uhr lädt Gerd Schaller zu seinem traditionellen, alljährlichen Barockkonzert mit einem Orchester, bestehend aus Mitgliedern des Gewandhauses Leipzig, ein. Und auch diesmal hat der bekannte Dirigent besondere barocke Klangperlen ausgewählt. Klangvolle Namen wie Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel und Antonio Vivaldi versprechen ein exquisites Konzerterlebnis. Eintrittskarten sind erhältlich in der Tourist-Information Arkadenbau, unter Tel.: 0971/804 84 44 sowie per E-Mail (kissingen-ticket@badkissingen.de). Foto: Mile Cindric