Gerberhaus-Umbau verzögert sich

Es tut sich was in dieser Woche am Gerberhaus in Steinwiesen. Der Abbruch der alten Werkstatt findet in der laufenden Woche sein Ende, die Baggerarbeiten sind in vollem Gange. Doch leider werden die Arbeiten danach wieder ruhen. Grund dafür ist, dass die Genehmigung für den Förderantrag erst spät eingegangen ist und demzufolge die Ausschreibungen der Gewerke erst dann erfolgen konnten. Nun müssen die Angebotsfristen eingehalten werden und so verzögert sich der Baubeginn auf den Dezember.

Ideale Winterbaustelle

Der verantwortliche Architekt ist jedoch zuversichtlich, genügend Firmen zu bekommen, denn als Winterbaustelle ist das Gerberhaus ideal. Es wurden bereits alle Arbeiten erledigt, die auch ohne die Genehmigung des Förderantrags gemacht werden konnten. red