Gerben Sipma feiert 80.

Seinen 80. Geburtstag feierte kürzlich Gerben Sipma. Der aus Holland stammende Jubilar kam 1973 in den Neuenmarkter Ortsteil See, wo er ein kleines Haus erwarb. Beruflich war Sipma in der früheren Spinnerei in Kulmbach tätig, zur Arbeit fuhr er jeden Tag und bei jedem Wetter mit dem Fahrrad. Die Holländer sind passionierte Radfahrer und von daher kommt auch seine Mitgliedschaft zum Radsportverein Concordia Zaubach, der durch Willi Sünkel und Heinrich Witzgall die Glückwünsche überbrachte. Für die Gemeinde Neuenmarkt gratulierte Zweiter Bürgermeister Alexander Wunderlich. Unser Bild zeigt (von links) Alexander Wunderlich, Gerben Sipma, Heinrich Witzgall und Willi Sünkel. Foto: Werner Reißaus