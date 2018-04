Geranienmarkt am Tag der Arbeit

Der Geranienmarkt des Obst- und Gartenbauvereins findet am Dienstag, 1. Mai, von 10 bis 17 Uhr statt. Ab diesem Jahr wird auf dem Gelände der Feuerwehr (Festplatz der Zeltkirchweih) gefeiert. Wunderschöne Pflanzen für die Sommergärten können wie gewohnt auf dem Geranienmarkt erworben werden. Bei Musik mit der Blaskapelle Neundorf ist für das leibliche Wohl der Pflanzenfreunde auch bestens gesorgt. Ab circa 11 Uhr gibt es Schwein am Spieß, Bratwürste und andere herzhafte Leckereien. Bei "breiten Kuchen" aus dem örtlichen Holzbackofen sowie Torten und selbstgebackenen Krapfen kann der Maibeginn gefeiert werden. Der Kinderspielplatz am Festgelände in Neundorf ist optimal für die kleinen Gartenfreunde. red