Gerätehaus muss umgebaut werden

Am Mittwoch, 20. März, findet im großen Sitzungssaal des Rathauses eine Sitzung des Marktgemeinderates statt. Ab 19 Uhr geht es unter anderem um den Umbau des Feuerwehrgerätehauses in Rosenbach, Naturbestattung auf dem Friedhof in Neunkirchen und um Zuschüsse für die Feuerwehr. red