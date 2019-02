Geräte im Wert von 8000 Euro gestsohlen

Unbekannte Täter stiegen in der Zeit von Dienstag, 2., bis Freitag, 8. Februar, in eine Veranstaltungslokalität in Unterrodach ein. Dort entwendeten sie Gerätschaften wie ein Mischpult, Lichtanlagen und Lautsprecher im Gesamtwert von knapp 8000 Euro. Die Täter dürften die Gerätschaften mit einem oder mehreren Fahrzeugen abtransportiert haben. Wer hat Beobachtungen gemacht? Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei in Kronach, Telefon 09261/5030, entgegen. pol