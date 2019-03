Gerach bringt Baugebiet auf den Weg

Einstimmig gebilligt hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung die Pläne zur Erschließung des Neubaugebietes "Am Reckendorfer Weg" im Anschluss an den Grubenweg.

Wie Malte Feltel vom Ingenieurbüro Stubenrauch aus Königsberg erläuterte, ist das neue Baugebiet als Mischgebiet für 19 Bauplätze mit 14 000 Quadratmetern, zwei Gewerbeflächen und zwei Parzellen für die neuen Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr ausgelegt. Der Anschluss am Grubenweg ist demnach bereits asphaltiert und ein Mehrzweckstreifen vorhanden. Die neue Fahrbahn werde samt Entwässerungsmulde und Pflasterrandstreifen 7,50 Meter breit sein. Eine Wendemöglichkeit für Autofahrer bestehe.

Feltel zufolge ist die Erweiterung des Regenrückhaltebeckens "Grubenäcker" kostengünstiger als ein Neubau, zudem gewinne man so einen Bauplatz zusätzlich.

14 Reservierungen liegen vor

Die Wasserversorgung sei gewährleistet, so der Planer, und zwar sowohl in Bezug auf die Trinkwasserversorgung, einen Löschwasserfall als auch was die Druckversorgung angehe. Hierfür werde eine Druckerhöhungsanlage mit zwei Pumpen benötigt sowie eine große Pumpe für den Löschfall. Ein überirdisches Pumpenhaus auf einer Grundfläche von etwa zehn Quadratmetern sei kostengünstiger als eine unterirdische Pumpstation.

Die Gesamtkosten der Erschließung bezifferte er auf 1,3 Millionen Euro, umgerechnet ergebe das etwa 65 Euro pro Quadratmeter.

Der ehrgeizige Zeitplan sieht eine sofortige öffentliche Ausschreibung vor, die Auftragsvergabe soll bereits in der April-Sitzung stattfinden, da bereits 14 Reservierungen vorliegen, wie Bürgermeister Gerhard Ellner ergänzte. Auch für die Gewerbeparzellen stünden schon Vormerkungen an.

Ja zur Rallye

Aufgrund der guten Resonanz plant der Automobilclub Ebern für den 8. Juni 2019 auf Geracher Gemeindegebiet die erneute Abhaltung einer Automobil-Rallye. Hierzu erläuterte Rallyeleiter Arnold Genslein, dass der Streckenverlauf bis auf kleine Abweichungen wie in den Vorjahren geplant sei. Damit schätze man die Lärmbelästigung als gering ein. Die Zufahrt zum Wertstoffhof werde ganztägig gesichert sein.

Nachdem Zweiter Bürgermeister Thomas Motschenbacher daran erinnerte, dass bei den hohen Geschwindigkeiten die Schotterstraßen unter der Belastung leiden könnten, wurde darauf hingewiesen, dass der Automobilclub bei Schäden hafte. Beim letzten Mal hätte man entsprechende Reparaturrechnungen beglichen. Die Gemeinderäte genehmigten den Antrag des AC Ebern mehrheitlich.