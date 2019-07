In den letzten Tagen hat ein bislang unbekannter Täter an insgesamt fünf gepressten Heuballen, die auf einer Wiese neben der Verlängerung des Oberen Tors in Ebermannstadt in Richtung Gasseldorf lagen, die Verschnürung beschädigt. So konnte der Geschädigte die Ballen nicht aufladen und musste sie neu pressen. Insgesamt entstand ein Schaden von 310 Euro. Wer hat etwas gesehen? Hinweise erbittet die Polizei Ebermannstadt, Telefon 09194/73880.