Gepräche mit der UWG Hausen

Der UWG Hausen ist der Dialog mit den Bürgern wichtig. Daher lädt Bürgermeisterkandidat Thomas Schmitt mit den Gemeinderatskandidaten der UWG und JUW an folgenden Terminen zum Gespräch ein: Samstag, 15. Februar, von 10 bis 13 Uhr, Infostand in der Kirchenstraße (Parkplatz Kirche) in Wimmelbach; Sonntag, 16. Februar, von 10.30 bis 12 Uhr im Gasthaus "Krone" in Hausen und von 18 bis 21 Uhr im Sportheim in Wimmelbach; Mittwoch, 26. Februar, von 18.30 bis 21 Uhr im Pilatushof in Hausen; Samstag, 29. Februar, von 10 bis 13 Uhr, Infostand an der Johannisbrücke in Hausen; Sonntag, 1. März, von 10.30 bis 12.30 Uhr im "Schwarzen Amboss" in Hausen; Samstag, 7. März, von 10 bis 13 Uhr, Infostand am Parkplatz der Kita Lohe in Hausen. red