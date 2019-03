Gepräch über den Glauben

Über den eigenen Glauben zu sprechen ist gar nicht so einfach. In vielen Familien wird das nicht mehr praktiziert. Gerade die Fastenzeit ist eine Einladung, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und mit anderen darüber ins Gespräch zu kommen. Die Pfarrei St. Hedwig lädt am Samstag, 16. März, um 14.30 Uhr zu einem Einkehrtag mit Vortrag von Kaplan Christian Montag in den Pfarrsaal am Galgenberg ein. Im Anschluss gibt es Kaffee und Kuchen. red