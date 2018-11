Bad Kissingen vor 23 Stunden

Geparktes Fahrzeug touchiert

Am Mittwoch, gegen 11.40 Uhr, fuhr eine 23-Jährige mit ihrem Ford in der Theresienstraße und blieb dabei mit ihrem rechten Außenspiegel an einem geparkten Fahrzeug hängen. Sie verständigte die Polizei...