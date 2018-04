Geparktes Fahrzeug beschädigt

In der Zeit vom 4. bis 8. April wurde ein in der Friesener Straße, Höhe Frankenwaldklinik, geparkter VW beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter hatte eine Glasflasche auf dem Autodach zerschlagen und hierdurch einen Schaden in Höhe von rund 200 Euro verursacht. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Kronach (Tel. 09261/5030 entgegen).