Geparktes Fahrzeug angefahren

Eine Verkehrsteilnehmerin touchierte mit ihrem Pkw am Donnerstag, gegen 15.20 Uhr, in der Ballingstraße einen geparkten Pkw. Sie verständigte die Polizei und meldete den von ihr verursachten Schaden in Höhe von ca. 3000 Euro. An ihrem Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 1500 Euro, heißt es im Polizeibericht. pol