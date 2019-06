Ein Unbekannter hat in Herzogenaurach in der Karl-Bröger-Straße am Mittwoch ein geparktes Auto beschädigt. Die rechte Fahrzeugseite wurde verkratzt, so dass ein Schaden von rund 500 Euro entstand. Der Kleinwagen war in der Zeit von 9 bis 18 Uhr dort geparkt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Herzogenaurach unter Telefon 09132/78090 in Verbindung zu setzen.