In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist in der Bammersdorfer Straße in Forchheim ein am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparktes Auto von einem unbekannten Fahrzeug angefahren worden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Forchheim in Verbindung zu setzen.