Geparktes Auto um eine Länge verschoben

Am Dienstagmittag hat sich in Obernsees in der Straße Zum Knock ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei wurde gegenüber einer Arztpraxis ein geparkter grauer VW Passat an der Front angefahren und um eine Fahrzeuglänge nach hinten verschoben. Der Unfall muss sich im Zeitraum von 11.30 bis 12 Uhr ereignet haben. Der Unfallverursacher flüchtete. Der Schaden am geparkten Auto beläuft sich auf circa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bayreuth-Land unter Telefon 0921/506-2230 in Verbindung zu setzen.