Geparktes Auto in Baiersdorf angefahren

Eine Unfallflucht hat sich am Donnerstag in Baiersdorf (Kreis Erlangen-Höchstadt) ereignet. Ein 76-jähriger Baiersdorfer hatte sein Auto am rechten Fahrbahnrand im Auweg abgestellt. Als er gegen 12.15 Uhr zu seinem Wagen zurückkam, war dieser von einem unbekannten Verursacher beschädigt worden. Vermutlich stieß ein anderer Verkehrsteilnehmer beim Ausparken mit dem Auto zusammen und entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das geparkte Fahrzeug wurde dabei an der Stoßstange vorne links verkratzt. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall und dem Verursacher geben können, werden gebeten, die Polizei Erlangen-Land zu informieren, Telefon 09131/760514.