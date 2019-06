Geparktes Auto einfach "abgeräumt"

"Mehr Glück als Verstand", so die Polizei, hatte ein 19-jähriger Mann aus Lichtenfels am Freitag kurz nach 23 Uhr, als er mit seinem Skoda in Roth ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Auto mit voller Wucht "abräumte". Der geparkte Wagen wurde quer über die ganze Fahrbahn geschoben und prallte anschließend in eine Mauer. Der Mann blieb völlig unverletzt. Da ein Alkoholtest 1,7 Promille ergab, musste er zur Blutentnahme. Am geparkten Auto entstand ein Schaden von 7000 Euro, an der Mauer von etwa 3000 Euro. Den Schaden am Skoda des Verkehrsrowdys bezifferte die Polizei auf 5000 Euro. pol