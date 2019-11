Geparktes Auto beschädigt

In der Jahnstraße kam es am Donnerstagnachmittag, gegen 16.50 Uhr, zu einem Zusammenstoß mit einem geparkten Fahrzeug. Eine Pkw-Fahrerin fuhr rückwärts in die Jahnstraße ein, übersah dabei ein am Straßenrand geparktes Auto und fuhr in dessen Fahrzeugseite. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden dürfte etwa 1600 Euro betragen. pol