Ein schwarzer VW Polo, der auf dem Parkplatz am Schwedensteg abgestellt war, wurde bereits am vergangenen Mittwoch in den Nachmittagsstunden von einem unbekannten Täter am Dach oberhalb der Windschutzscheibe zerkratzt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Kulmbach (09221/6090) in Verbindung zu setzen. red