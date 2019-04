Geparkter Pkw rollt gegen Mauer

Ein junger Mann stellte am Samstagabend gegen 22.15 Uhr in Reith seinen Pkw auf seiner Grundstückszufahrt ab. Da er vergessen hatte, die Handbremse anzuziehen, machte sich das Fahrzeug, nachdem er es verlassen hatte, selbstständig und rollte die leicht abschüssige Auffahrt hinunter. Gebremst wurde es schließlich durch eine Mauer am gegenüberliegenden Grundstück. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens wird auf 700 Euro geschätzt. pol