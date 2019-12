Geparkter Pkw angefahren

Ein unbekannter Täter beschädigte am Freitag gegen 18.15 Uhr mit seinem Fahrzeug den am Fahrbahnrand der Kronacher Straße geparkten Pkw des 40-jährigen Geschädigten. Am Fahrerspiegel entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 200 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Kronach unter Tel. 09261/5030 entgegen.