Geparkter Hyundai wird angefahren

An einem im Steinbacher Weg in Ebelsbach am Fahrbahnrand abgestellten Hyundai blieb in der Zeit von Freitag, 1. November, bis zum Freitag, 8. November, ein bisher unbekanntes Fahrzeug hängen. Der Unfallverursacher flüchtete. Da der Radkasten am linken Vorderrad eingedrückt wurde, entstand dem Hyundai-Halter ein Schaden von 3500 Euro. Hinweise erbittet die Polizei Haßfurt, Ruf 09521/9270.