Gegen den vorderen linken Kotflügel eines im Brühlweg geparkten goldfarbenen Pkw VW-Golf stieß in der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntagmittag ein unbekannter Fahrzeugführer. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 1200 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land, Rufnummer 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen. pol