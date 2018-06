Geparkter BMW angefahren

pol



Ein ordnungsgemäß geparkter BMW wurde im Inneren Ring von einem bislang unbekannten Fahrzeug angefahren. Der BMW stand in der Zeit von 15.30 bis 19.30 Uhr vor der Lebenshilfe . Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro. Wer kann Hinweise auf den Verursacher geben? Hinweise erbittet die Polizei in Kronach unter Telefon 09261/5030.