Bad Kissingen vor 16 Stunden

Geparkten Pkw gestreift

Ein Daimler-Fahrer befuhr am Donnerstagabend, gegen 18.50 Uhr, die Theresienstraße in Richtung Ludwigsbrücke. Dabei fuhr er, trotz Gegenverkehr, an einem ordnungsgemäß geparkten Pkw VW vorbei, und es ...