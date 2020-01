Geparkten Pkw gerammt und geflohen

Am Donnerstagabend kollidierte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit einem in der Albrecht-Dürer-Straße geparkten Audi. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden von circa 2000 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Tel.: 0971/714 90 in Verbindung zu setzten. pol