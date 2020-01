Geparkten Pkw angefahren

Am Samstag zwischen 17 und 21.30 Uhr wurde ein BMW angefahren und beschädigt. Das Fahrzeug war auf einem Feldweg, der von der Kreisstraße 42 abgeht und zu der neuen Windparkanlage hinführt abgestellt. An dem grauen BMW wurden sowohl die Fahrertüre, als auch der vordere Stoßfänger beschädigt. Dem Schadensbild nach dürfte dies vom Anstoß mit einer Anhängerkupplung herrühren, schreibt die Polizei. Der Schaden am BMW ist erheblich und dürfte sich auf eine Summe von ca. 7000 Euro belaufen. Die Polizei Hammelburg, Tel.: 09732/9060, bittet um Hinweise. pol