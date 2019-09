Geparkten Pkw angefahren

Am Donnerstagvormittag wurde in der Straße Am Steingraben ein Toyota angefahren, der am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkt war. An dem Pkw wurden dabei der linke vordere Kotflügel und die Stoßstange verschrammt. Der Verursacher entfernte sich jedoch vom Unfallort, ohne seine Personalien an dem Fahrzeug zu hinterlassen, schreibt die Polizei. Es entstand ein Sachschaden von ca. 800 Euro. Die Polizei hofft auf Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Kissingen unter Tel. 0971/714 90 entgegen. pol