Geparkten Pkw angefahren

Ärger für einen 61-Jährigen. Er hatte am Montag zwischen 15 und 15.30 Uhr seinen weißen Seat auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in der Coburger Straße in Weidach abgestellt. Bei seiner Rückkehr musste er feststellen, dass sein Fahrzeug entlang des Hecks zerkratzt war. Der Unfallverursacher war weg. Am Auto des Geschädigten konnte blauer Lack des Verursacherfahrzeugs gesichert werden. Hinweise bitte an die Polizei in Coburg.