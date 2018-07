Geparkten Pkw angefahren

pol



Eine Hyundai-Fahrerin beschädigte am Montagnachmittag in der Maxstraße beim Einparken in eine Parklücke einen Renault . Da dessen Halter bzw. Fahrer nicht vor Ort war, verständigte sie die Polizei . Die Halterin des Renault konnte ausfindig gemacht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 1800 Euro.