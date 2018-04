Geparkten Pkw angefahren

Ein Ford-Fahrer fuhr am Montagvormittag im Ofenthaler Weg, als er nach Polizeiangaben aus Unachtsamkeit mit der rechten Fahrzeugfront am linken Heck eines geparkten Opel hängen blieb. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beträgt ca. 550 Euro. Der Unfallverursacher wurde verwarnt. pol